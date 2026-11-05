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05.11.2026 10:02:01
IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie bei 13.43 EUR. Bei einem Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 744.602 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (11.71 EUR), wäre das Investment nun 8’719.29 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 12.81 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Merlin Properties SOCIMI SA eine Börsenbewertung in Höhe von 7.16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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