IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Merlin Properties SOCIMI SA-Papier statt. Der Schlusskurs des Merlin Properties SOCIMI SA-Papiers betrug an diesem Tag 9.31 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’074.576 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’442.94 EUR, da sich der Wert einer Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie am 23.09.2026 auf 12.51 EUR belief. Aus 10’000 EUR wurden somit 13’442.94 EUR, was einer positiven Performance von 34.43 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Merlin Properties SOCIMI SA eine Marktkapitalisierung von 7.79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch