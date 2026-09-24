Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie 24705819 / ES0105025003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukratives Merlin Properties SOCIMI SA-Investment?
|
24.09.2026 10:02:04
IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Merlin Properties SOCIMI SA-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Merlin Properties SOCIMI SA-Papier statt. Der Schlusskurs des Merlin Properties SOCIMI SA-Papiers betrug an diesem Tag 9.31 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’074.576 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’442.94 EUR, da sich der Wert einer Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie am 23.09.2026 auf 12.51 EUR belief. Aus 10’000 EUR wurden somit 13’442.94 EUR, was einer positiven Performance von 34.43 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Merlin Properties SOCIMI SA eine Marktkapitalisierung von 7.79 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Merlin Properties SOCIMI S.A
Analysen zu Merlin Properties SOCIMI S.A
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheidung: SMI stabil -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während das deutsche Barometer nachgibt. An der Wall Street dürfte es abwärts gehen. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.