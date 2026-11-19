Heute vor 5 Jahren wurden Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile an diesem Tag 9.86 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investierten, hätten nun 101.461 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’159.70 EUR, da sich der Wert eines Merlin Properties SOCIMI SA-Anteils am 18.11.2026 auf 11.43 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15.97 Prozent zugenommen.

Merlin Properties SOCIMI SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch