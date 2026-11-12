IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier bei 8.38 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11.940 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 142.09 EUR, da sich der Wert einer Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie am 11.11.2026 auf 11.90 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 142.09 EUR entspricht einer Performance von +42.09 Prozent.

Der Börsenwert von Merlin Properties SOCIMI SA belief sich zuletzt auf 7.32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch