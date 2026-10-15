IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 7.96 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’257.071 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’908.86 EUR, da sich der Wert eines Merlin Properties SOCIMI SA-Anteils am 14.10.2026 auf 11.86 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 49.09 Prozent.

Der Börsenwert von Merlin Properties SOCIMI SA belief sich jüngst auf 7.42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch