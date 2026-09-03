Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie 24705819 / ES0105025003
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03.09.2026 10:02:30
IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier bei 10.53 EUR. Wer vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investiert hat, hat nun 950.119 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’551.07 EUR, da sich der Wert einer Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie am 02.09.2026 auf 13.21 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 25.51 Prozent.
Merlin Properties SOCIMI SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8.27 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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