IBEX 35-Titel MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurde das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 11.14 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 898.069 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien. Die gehaltenen MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papiere wären am 26.08.2026 9’286.04 EUR wert, da der Schlussstand 10.34 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 7.14 Prozent gleich.

Insgesamt war MELIA HOTELS INTERNATIONAL zuletzt 2.28 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch