IBEX 35-Titel MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7.26 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1’377.410 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2026 14’187.33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10.30 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41.87 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte MELIA HOTELS INTERNATIONAL einen Börsenwert von 2.27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch