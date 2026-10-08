IBEX 35-Titel MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 5.59 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’788.909 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 10.02 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’924.87 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 79.25 Prozent.

Jüngst verzeichnete MELIA HOTELS INTERNATIONAL eine Marktkapitalisierung von 2.23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch