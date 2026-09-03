MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie 855570 / ES0176252718
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03.09.2026 10:02:30
IBEX 35-Titel MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier an diesem Tag 7.89 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.674 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 124.97 EUR, da sich der Wert eines MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteils am 02.09.2026 auf 9.86 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24.97 Prozent angezogen.
Insgesamt war MELIA HOTELS INTERNATIONAL zuletzt 2.16 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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