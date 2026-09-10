IBEX 35-Titel MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 6.01 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 166.389 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 9.89 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’645.59 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 64.56 Prozent angezogen.

Der Marktwert von MELIA HOTELS INTERNATIONAL betrug jüngst 2.18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch