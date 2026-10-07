IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mapfre von vor einem Jahr abgeworfen

Mapfre-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4.06 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Mapfre-Papier investiert hätte, hätte er nun 24.606 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 4.29 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105.51 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5.51 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Mapfre betrug jüngst 13.08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch