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Mapfre Aktie 2759010 / ES0124244E34

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Rentable Mapfre-Anlage? 26.08.2026 10:02:15

IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mapfre von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Mapfre-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Mapfre
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Am 26.08.2021 wurden Mapfre-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1.83 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Mapfre-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 54.526 Mapfre-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 241.44 EUR, da sich der Wert eines Mapfre-Anteils am 25.08.2026 auf 4.43 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 141.44 Prozent vermehrt.

Mapfre markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13.53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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