IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mapfre-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Mapfre-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1.88 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5’307.856 Mapfre-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (4.40 EUR), wäre die Investition nun 23’375.80 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +133.76 Prozent.

Der Marktwert von Mapfre betrug jüngst 13.52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch