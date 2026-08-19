Mapfre Aktie 2759010 / ES0124244E34
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19.08.2026 10:02:14
IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mapfre-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Mapfre-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Mapfre-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1.88 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5’307.856 Mapfre-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (4.40 EUR), wäre die Investition nun 23’375.80 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +133.76 Prozent.
Der Marktwert von Mapfre betrug jüngst 13.52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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