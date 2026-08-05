IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor 10 Jahren eingebracht

Das Mapfre-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2.28 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Mapfre-Aktie investiert hat, hat nun 43.956 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Mapfre-Anteile wären am 04.08.2026 193.49 EUR wert, da der Schlussstand 4.40 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 93.49 Prozent.

Jüngst verzeichnete Mapfre eine Marktkapitalisierung von 13.58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch