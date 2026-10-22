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|Rentables Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment?
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22.10.2026 10:02:03
IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Einstiegs gewesen.
Am 22.10.2025 wurden Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile bei 64.35 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.554 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 58.85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91.45 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -8.55 Prozent.
Laboratorios Farmaceuticos Rovi wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.00 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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