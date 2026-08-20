Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie 3591807 / ES0157261019
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20.08.2026 10:02:04
IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 13.35 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 7.491 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 59.70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 447.19 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 347.19 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Laboratorios Farmaceuticos Rovi zuletzt 2.97 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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