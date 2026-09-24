IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 24.09.2025 wurde die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 58.05 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 172.265 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (59.25 EUR), wäre die Investition nun 10’206.72 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2.07 Prozent angezogen.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch