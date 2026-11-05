IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 5 Jahren eingebracht

Die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile betrug an diesem Tag 56.90 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 175.747 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’203.87 EUR, da sich der Wert einer Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie am 04.11.2026 auf 63.75 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12.04 Prozent vermehrt.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch