Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie 3591807 / ES0157261019
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08.10.2026 10:02:04
IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier an diesem Tag bei 54.50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18.349 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’082.57 EUR, da sich der Wert eines Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiers am 07.10.2026 auf 59.00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8.26 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Laboratorios Farmaceuticos Rovi eine Börsenbewertung in Höhe von 2.97 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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