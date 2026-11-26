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26.11.2026 10:02:03
IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Einstiegs gewesen.
Vor 3 Jahren wurden Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier letztlich bei 55.10 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 181.488 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 64.30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’669.69 EUR wert. Damit wäre die Investition um 16.70 Prozent gestiegen.
Alle Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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