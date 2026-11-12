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12.11.2026 10:02:04
IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 12.88 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert, befänden sich nun 7.764 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (70.70 EUR), wäre die Investition nun 548.91 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 448.91 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Laboratorios Farmaceuticos Rovi betrug jüngst 3.55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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