Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie 3591807 / ES0157261019
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15.10.2026 10:02:02
IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 15.10.2016 wurden Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile letztlich bei 13.01 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert, befänden sich nun 768.640 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie auf 59.05 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 45’388.16 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 353.88 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Laboratorios Farmaceuticos Rovi bezifferte sich zuletzt auf 2.94 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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