Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie 3591807 / ES0157261019
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitables Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment?
|
17.09.2026 10:02:07
IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment verdienen können.
Vor 10 Jahren wurden Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile bei 13.50 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 74.074 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’314.81 EUR, da sich der Wert eines Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiers am 16.09.2026 auf 58.25 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +331.48 Prozent.
Laboratorios Farmaceuticos Rovi war somit zuletzt am Markt 2.96 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!