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Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie 3591807 / ES0157261019

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Profitables Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment? 17.09.2026 10:02:07

IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment verdienen können.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi
55.41 CHF 0.57%
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Vor 10 Jahren wurden Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile bei 13.50 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 74.074 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’314.81 EUR, da sich der Wert eines Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiers am 16.09.2026 auf 58.25 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +331.48 Prozent.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi war somit zuletzt am Markt 2.96 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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