IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor einem Jahr bedeutet

Am 24.09.2025 wurde die Inmobiliaria Colonial,-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 5.51 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 181.653 Inmobiliaria Colonial,-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (5.04 EUR), wäre das Investment nun 914.62 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 8.54 Prozent.

Zuletzt verbuchte Inmobiliaria Colonial, einen Börsenwert von 3.11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch