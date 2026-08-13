Inmobiliaria Colonial Aktie 33300848 / ES0139140174
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13.08.2026 10:02:20
IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Inmobiliaria Colonial,-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Inmobiliaria Colonial,-Einstiegs gewesen.
Das Inmobiliaria Colonial,-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 9.46 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 105.764 Inmobiliaria Colonial,-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.08.2026 auf 5.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 592.28 EUR wert. Aus 1’000 EUR wurden somit 592.28 EUR, was einer negativen Performance von 40.77 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Inmobiliaria Colonial, bezifferte sich zuletzt auf 3.40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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