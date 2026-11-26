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|Inmobiliaria Colonial,-Investition
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26.11.2026 10:02:03
IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inmobiliaria Colonial,-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren in Inmobiliaria Colonial,-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Inmobiliaria Colonial,-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Inmobiliaria Colonial,-Papier 5.90 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 169.492 Inmobiliaria Colonial,-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 837.63 EUR, da sich der Wert einer Inmobiliaria Colonial,-Aktie am 25.11.2026 auf 4.94 EUR belief. Damit wäre die Investition um 16.24 Prozent gesunken.
Inmobiliaria Colonial, erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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