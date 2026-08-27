Indra Sistemas Aktie 1136946 / ES0118594417
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27.08.2026 10:02:02
IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Indra Sistemas von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Indra Sistemas-Aktien verdienen können.
Indra Sistemas-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Indra Sistemas-Aktie an diesem Tag bei 34.12 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.931 Indra Sistemas-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 177.02 EUR, da sich der Wert einer Indra Sistemas-Aktie am 26.08.2026 auf 60.40 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 77.02 Prozent angezogen.
Am Markt war Indra Sistemas jüngst 10.66 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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