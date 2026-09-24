IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Indra Sistemas von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit dem Indra Sistemas-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 39.62 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Indra Sistemas-Aktie investierten, hätten nun 25.240 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’570.92 EUR, da sich der Wert eines Indra Sistemas-Papiers am 23.09.2026 auf 62.24 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 57.09 Prozent erhöht.

Der Indra Sistemas-Wert an der Börse wurde auf 10.76 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch