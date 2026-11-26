Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Indra Sistemas-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Indra Sistemas-Papier bei 14.39 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 69.493 Indra Sistemas-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 54.00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 3’752.61 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 275.26 Prozent.

Insgesamt war Indra Sistemas zuletzt 9.12 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch