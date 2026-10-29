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|Profitable Indra Sistemas-Investition?
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29.10.2026 10:02:11
IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Indra Sistemas-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Indra Sistemas-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurden Indra Sistemas-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Indra Sistemas-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 13.14 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Indra Sistemas-Papier investiert hätte, hätte er nun 7.610 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2026 gerechnet (63.16 EUR), wäre die Investition nun 480.67 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 380.67 Prozent.
Insgesamt war Indra Sistemas zuletzt 11.06 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Indra Sistemas S.A.
Analysen zu Indra Sistemas S.A.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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