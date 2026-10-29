IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Indra Sistemas-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden Indra Sistemas-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Indra Sistemas-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 13.14 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Indra Sistemas-Papier investiert hätte, hätte er nun 7.610 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2026 gerechnet (63.16 EUR), wäre die Investition nun 480.67 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 380.67 Prozent.

Insgesamt war Indra Sistemas zuletzt 11.06 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch