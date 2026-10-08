Indra Sistemas Aktie 1136946 / ES0118594417
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08.10.2026 10:02:04
IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Indra Sistemas-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 08.10.2021 wurden Indra Sistemas-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Indra Sistemas-Aktie an diesem Tag 9.08 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11.013 Indra Sistemas-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 646.92 EUR, da sich der Wert einer Indra Sistemas-Aktie am 07.10.2026 auf 58.74 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 546.92 Prozent vermehrt.
Am Markt war Indra Sistemas jüngst 10.44 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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