Grifols Aktie 30689493 / ES0171996087
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07.08.2026 10:02:29
IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Grifols SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Grifols SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 5 Jahren wurde das Grifols SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 20.73 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.824 Grifols SA-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 06.08.2026 auf 10.11 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48.75 EUR wert. Mit einer Performance von -51.25 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Grifols SA war somit zuletzt am Markt 6.95 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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