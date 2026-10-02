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Grifols Aktie 30689493 / ES0171996087

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Frühe Investition 02.10.2026 10:02:34

IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Grifols SA-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Grifols SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Grifols
8.91 CHF -0.48%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Grifols SA-Anteilen via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 21.19 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 471.921 Grifols SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’529.50 EUR, da sich der Wert eines Grifols SA-Anteils am 01.10.2026 auf 9.60 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54.71 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Grifols SA belief sich zuletzt auf 6.50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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