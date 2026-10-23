IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Grifols SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Grifols SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Grifols SA-Anteile an diesem Tag 10.28 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Grifols SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 972.763 Grifols SA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 10.08 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’805.45 EUR wert. Mit einer Performance von -1.95 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Grifols SA bezifferte sich zuletzt auf 6.86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch