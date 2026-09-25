IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Grifols SA von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurde das Grifols SA-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 12.23 EUR. Bei einem Grifols SA-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 81.800 Grifols SA-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (9.40 EUR), wäre die Investition nun 768.92 EUR wert. Die Abnahme von 1’000 EUR zu 768.92 EUR entspricht einer negativen Performance von 23.11 Prozent.

Der Börsenwert von Grifols SA belief sich zuletzt auf 6.37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch