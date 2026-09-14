IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fluidra-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Fluidra-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Fluidra-Aktie betrug an diesem Tag 37.00 EUR. Bei einem Fluidra-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.703 Fluidra-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 18.12 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48.97 EUR wert. Damit wäre die Investition 51.03 Prozent weniger wert.

Alle Fluidra-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch