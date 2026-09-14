Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’890 0.8%  SPI 19’570 0.6%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’417 -0.6%  Euro 0.9452 -0.2%  EStoxx50 6’267 -0.9%  Gold 4’312 -0.8%  Bitcoin 63’690 1.6%  Dollar 0.8193 0.3%  Öl 108.3 3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagvormittag
Nach verschobenem OpenAI-Börsengang: Auch Schweizer "KI-Aktien" deutlich im Minus
MTU Aero Engines-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Hold
Suche...

Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitables Fluidra-Investment? 14.09.2026 10:02:17

IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fluidra-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Fluidra-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Fluidra
17.99 EUR -0.66%
Kaufen Verkaufen

Vor 5 Jahren wurden Fluidra-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Fluidra-Aktie betrug an diesem Tag 37.00 EUR. Bei einem Fluidra-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.703 Fluidra-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 18.12 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48.97 EUR wert. Damit wäre die Investition 51.03 Prozent weniger wert.

Alle Fluidra-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Fluidra

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?