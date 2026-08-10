Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
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10.08.2026 10:02:24
IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fluidra von vor 3 Jahren verloren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Fluidra-Einstiegs gewesen.
Am 10.08.2023 wurden Fluidra-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 21.80 EUR. Bei einem Fluidra-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 45.872 Fluidra-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 20.36 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 933.94 EUR wert. Die Abnahme von 1’000 EUR zu 933.94 EUR entspricht einer negativen Performance von 6.61 Prozent.
Zuletzt verbuchte Fluidra einen Börsenwert von 3.87 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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