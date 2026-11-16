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|Fluidra-Investment im Blick
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16.11.2026 10:02:16
IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fluidra-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fluidra-Aktie Anlegern gebracht.
Fluidra-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 4.24 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fluidra-Aktie investiert, befänden sich nun 23.585 Fluidra-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2026 458.49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 19.44 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 358.49 Prozent zugenommen.
Fluidra wurde am Markt mit 3.65 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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