Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
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21.09.2026 10:02:30
IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fluidra von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Fluidra-Investment gewesen.
Die Fluidra-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Fluidra-Anteile betrug an diesem Tag 4.59 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fluidra-Aktie investiert, befänden sich nun 218.103 Fluidra-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’856.05 EUR, da sich der Wert einer Fluidra-Aktie am 18.09.2026 auf 17.68 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +285.61 Prozent.
Der Börsenwert von Fluidra belief sich zuletzt auf 3.36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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