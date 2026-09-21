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Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018

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Lukrativer Fluidra-Einstieg? 21.09.2026 10:02:30

IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fluidra von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Fluidra-Investment gewesen.

Fluidra
17.91 EUR 1.70%
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Die Fluidra-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Fluidra-Anteile betrug an diesem Tag 4.59 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fluidra-Aktie investiert, befänden sich nun 218.103 Fluidra-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’856.05 EUR, da sich der Wert einer Fluidra-Aktie am 18.09.2026 auf 17.68 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +285.61 Prozent.

Der Börsenwert von Fluidra belief sich zuletzt auf 3.36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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