IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fluidra von vor 10 Jahren eingebracht

Die Fluidra-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Fluidra-Anteile betrug an diesem Tag 4.59 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Fluidra-Aktie investiert, befänden sich nun 218.103 Fluidra-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’856.05 EUR, da sich der Wert einer Fluidra-Aktie am 18.09.2026 auf 17.68 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +285.61 Prozent.

Der Börsenwert von Fluidra belief sich zuletzt auf 3.36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch