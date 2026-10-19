Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
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19.10.2026 10:02:40
IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fluidra-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fluidra-Aktie Investoren gebracht.
Vor 10 Jahren wurde das Fluidra-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Fluidra-Anteile betrug an diesem Tag 4.23 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Fluidra-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2’366.864 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 41’869.82 EUR, da sich der Wert eines Fluidra-Anteils am 16.10.2026 auf 17.69 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 318.70 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Fluidra belief sich zuletzt auf 3.36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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