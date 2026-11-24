Am 24.11.2016 wurde das Endesa-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Endesa-Aktie an diesem Tag bei 19.14 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 52.247 Endesa-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.11.2026 2’258.62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 43.23 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 125.86 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Endesa belief sich zuletzt auf 43.54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch