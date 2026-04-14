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Endesa Aktie 682405 / ES0130670112

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Frühes Investment 14.04.2026 10:02:19

IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Endesa von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Endesa eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Endesa
35.00 CHF 0.12%
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Vor 10 Jahren wurden Endesa-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17.59 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Endesa-Papier investiert hätte, befänden sich nun 568.505 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Endesa-Papiers auf 38.01 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’608.87 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 116.09 Prozent.

Endesa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39.37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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