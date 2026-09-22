IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Endesa-Investment von vor 5 Jahren verdient

Endesa-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 18.17 EUR wert. Bei einem Endesa-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 55.036 Endesa-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 43.01 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’367.09 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 136.71 Prozent zugenommen.

Endesa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 43.59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch