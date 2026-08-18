Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
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18.08.2026 10:02:13
IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Endesa von vor 3 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Endesa-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Endesa-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 18.64 EUR. Wer vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Endesa-Aktie investiert hat, hat nun 536.481 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 41.31 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22’162.02 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 121.62 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Endesa belief sich zuletzt auf 42.29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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