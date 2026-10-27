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|Profitables Endesa-Investment?
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27.10.2026 10:02:08
IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Endesa von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Endesa-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit Endesa-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 19.18 EUR. Bei einem Endesa-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.215 Endesa-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 43.85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 228.68 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 228.68 EUR entspricht einer Performance von +128.68 Prozent.
Der Endesa-Wert an der Börse wurde auf 44.88 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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