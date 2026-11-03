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03.11.2026 10:02:17
IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Endesa eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde die Endesa-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Endesa-Anteile bei 31.50 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 31.746 Endesa-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (43.43 EUR), wäre das Investment nun 1’378.73 EUR wert. Mit einer Performance von +37.87 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Endesa zuletzt 45.03 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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