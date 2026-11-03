IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die Endesa-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Endesa-Anteile bei 31.50 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 31.746 Endesa-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (43.43 EUR), wäre das Investment nun 1’378.73 EUR wert. Mit einer Performance von +37.87 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Endesa zuletzt 45.03 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch