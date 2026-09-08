IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor einem Jahr abgeworfen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’074 -1.4%  SPI 19’863 -1.0%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 25’895 -0.4%  Euro 0.9415 0.1%  EStoxx50 6’379 -0.4%  Gold 4’391 -0.3%  Bitcoin 63’530 -0.8%  Dollar 0.8106 0.1%  Öl 98.9 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 3 Jahren verdient
SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Idorsia von vor 5 Jahren verloren
EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
MDAX-Wert Delivery Hero-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delivery Hero von vor 5 Jahren verloren
EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor einem Jahr eingebracht
Suche...

Endesa Aktie 682405 / ES0130670112

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnender Endesa-Einstieg? 08.09.2026 10:02:16

IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Endesa eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Endesa
38.74 CHF -0.71%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Endesa-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Endesa-Aktie betrug an diesem Tag 25.84 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 386.997 Endesa-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16’033.28 EUR, da sich der Wert einer Endesa-Aktie am 07.09.2026 auf 41.43 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 60.33 Prozent.

Der Börsenwert von Endesa belief sich zuletzt auf 42.19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Endesa S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten