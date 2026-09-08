Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender Endesa-Einstieg?
|
08.09.2026 10:02:16
IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Endesa eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Endesa-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Endesa-Aktie betrug an diesem Tag 25.84 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 386.997 Endesa-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16’033.28 EUR, da sich der Wert einer Endesa-Aktie am 07.09.2026 auf 41.43 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 60.33 Prozent.
Der Börsenwert von Endesa belief sich zuletzt auf 42.19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!