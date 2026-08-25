IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor 5 Jahren eingebracht

Am 25.08.2021 wurden Endesa-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Endesa-Aktie bei 20.51 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Endesa-Aktie investiert hat, hat nun 4.876 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Endesa-Aktie auf 41.92 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 204.39 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 104.39 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Endesa eine Marktkapitalisierung von 42.20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch