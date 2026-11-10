IBEX 35-Titel Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Endesa-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18.62 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 537.057 Endesa-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23’737.92 EUR, da sich der Wert eines Endesa-Anteils am 09.11.2026 auf 44.20 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 137.38 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Endesa belief sich zuletzt auf 45.43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch